الثلوج لامست وادي الحاصباني

لامست ​الثلوج​ صباح اليوم وادي الحاصباني، الذي لا يتجاوز ارتفاعه حدود ال 500 متر عن سطح البحر، بعدما كانت غطت مرتفعات شويا، ​عين قنيا​، كفرحمام، ​كفرشوبا​، شبعا وحاصبيا.

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