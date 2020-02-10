النشرة: الجيش السوري يسيطر على قرية جدرايا غرب طريق دمشق حلب الدولي

افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "وحدات من الجيش السوري تتابع التقدم و قد سيطرت على قرية جدرايا غرب الطريق الدولي دمشق حلب بريف حلب الجنوبي الغربي في الوقت الذي رفعت فيه وحدات اخرى علم سوريا على طريق حلب دمشق من جهة التقاطع المؤدي الى باب الهوى".
كما وتدور اشتباكات عنيفة بين الجيش والجماعات المسلحة على محوري قرية كفر حلب غرب الطريق الدولي دمشق _حلب بالريف الجنوبي الغربي وقرية معرة النعسان بريف ادلب الشمالي الشرقي تزامنت مع غارات جوية على مواقع المسلحين في المنطقة.
وفي سياق متصل عزز الجيش نقاطه في المناطق المتقدمة من محور غرب طريق - دمشق حلب الدولي وحصن مواقعه بشكل جيد ضد اي هجوم معاكس وبهذا التقدم تم شل تحركات مسلحي النصرة في المحور الجنوبي الغربي لمدينة حلب.
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