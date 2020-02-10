النشرة: الجيش السوري يسيطر على قرية جدرايا غرب طريق دمشق حلب الدولي

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "وحدات من ​الجيش السوري​ تتابع التقدم و قد سيطرت على قرية جدرايا غرب الطريق الدولي دمشق حلب ب​ريف حلب الجنوبي​ الغربي في الوقت الذي رفعت فيه وحدات اخرى ​علم سوريا​ على طريق حلب دمشق من جهة التقاطع المؤدي الى باب الهوى".

كما وتدور ​اشتباكات​ عنيفة بين الجيش و​الجماعات المسلحة​ على محوري قرية كفر حلب غرب الطريق الدولي دمشق _حلب بالريف الجنوبي الغربي وقرية معرة النعسان ب​ريف ادلب​ الشمالي الشرقي تزامنت مع غارات جوية على مواقع المسلحين في المنطقة.

وفي سياق متصل عزز الجيش نقاطه في المناطق المتقدمة من محور غرب طريق - دمشق حلب الدولي وحصن مواقعه بشكل جيد ضد اي هجوم معاكس وبهذا التقدم تم شل تحركات مسلحي النصرة في المحور الجنوبي الغربي ل​مدينة حلب​.

