النشرة: معارك عنيفة بين الجيش السوري والنصرة على محور سراقب

افاد مراسل "النشرة" في سوريا عن معارك عنيفة بين الجيش السوري من جهة وجبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها من جهة اخرى، على محور مدينة سراقب ومحيطها في شرق إدلب، وذلك بإسناد مدفعي وصاروخي من الجيش التركي بعد وصول تعزيزات كبيرة تركية خلال اليومين السابقين.
وتدور الاشتباكات دون توقف منذ ليل امس حيث تقصف المدفعية التركية مدينة سراقب تمهيدا لاقتحام المجموعات المسلحة المدعومة منها المدينة.
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