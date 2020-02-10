النشرة: معارك عنيفة بين الجيش السوري والنصرة على محور سراقب

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن معارك عنيفة بين ​الجيش السوري​ من جهة و​جبهة النصرة​ والفصائل المتحالفة معها من جهة اخرى، على محور مدينة ​سراقب​ ومحيطها في شرق إدلب، وذلك بإسناد مدفعي وصاروخي من ​الجيش التركي​ بعد وصول تعزيزات كبيرة تركية خلال اليومين السابقين.

وتدور الاشتباكات دون توقف منذ ليل امس حيث تقصف المدفعية التركية مدينة سراقب تمهيدا لاقتحام المجموعات المسلحة المدعومة منها المدينة.