السفير الروسي في سوريا: اميركا تدعم رغبة الأكراد في بناء دولة غير شرعية عبر السماح لهم بسرقة سوريا

أعلن ​السفير الروسي​ في ​سوريا​ ألكسندر يفيموف أن ​الولايات المتحدة​ في سوريا تدعم تطلعات ​الأكراد​ إلى إقامة شبه دولة، وتسمح لهم بتلقي الأموال من خلال نهب موارد البلاد النفطية.

واعتبر يفيموف في ​مقابلة​ مع وكالة "سبوتنيك"، انه "على الرغم من إعلانهم أن هدفهم هو محاربة إرهابي "داعش"، يشارك الأميركيون فعليًا في منع أي وصول للحكومة السورية إلى ​الأراضي السورية​ شرق ​الفرات​، بالإضافة إلى منابع الثروات الهيدروكربونية التي تحتاجها البلاد الآن".