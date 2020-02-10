أعلن السفير الروسي في سوريا ألكسندر يفيموف أن الولايات المتحدة في سوريا تدعم تطلعات الأكراد إلى إقامة شبه دولة، وتسمح لهم بتلقي الأموال من خلال نهب موارد البلاد النفطية.
واعتبر يفيموف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، انه "على الرغم من إعلانهم أن هدفهم هو محاربة إرهابي "داعش"، يشارك الأميركيون فعليًا في منع أي وصول للحكومة السورية إلى الأراضي السورية شرق الفرات، بالإضافة إلى منابع الثروات الهيدروكربونية التي تحتاجها البلاد الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الروسي في سوريا: اميركا تدعم رغبة الأكراد في بناء دولة غير شرعية عبر السماح لهم بسرقة سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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