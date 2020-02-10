جاء إلى البيت الأبيض بسكين.. وقال:" جئت لاغتيال ترامب"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرجل جاء وأفصح عن هدفه ببساطة

وذكرت إدارة شرطة العاصمة أن روجر هيدجبيث (25 عاما) اعتقل بعد ظهر أمس السبت بتهمة توجيه تهديدات بإلحاق أذي جسدي.

واقترب هيدجبيث من ضابط في الخدمة السرية كان يقوم بدورية خارج البيت الأبيض وقال إنه كان هناك "لاغتيال" الرئيس دونالد ترامب، وقال "لدي سكين لأفعل ذلك"، وفقا لتقرير للشرطة حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس.

وعثرت الشرطة على سكين طوله 3.5 بوصة في غمد على الفخذ الأيسر، وكان هيدجبيث أيضا لديه حزام مسدس فارغ على الفخذ الأيمن، حسبما ذكرت السلطات.

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وقالت الشرطة إن هيدجبيث تم احتجازه ونقله إلى المستشفى لإجراء تقييم للصحة العقلية. كما احتجز الضباط سيارته.

ورن رقم هاتف مدرج باسم هيدجبيث في السجلات العامة دون إجابة اليوم الأحد. لم يتضح بعد مكان إقامته ولا ما إذا كان لديه محام يمكنه التعليق نيابة عنه.