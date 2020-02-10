شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "صناعة البرلمان" تهدى درع اللجنة لمحافظ البنك المركزى لدعمه القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، جلسة استماع، اليوم الاثنين، بحضور قيادات البنك المركزى المصرى، حول المبادرة التحفيزية التى طرحها البنك المركزى المصرى لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعى، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفى دون عوائق تعود بالإيجابية على الاقتصاد المصرى.

وفى نهاية الاجتماع أهدى المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، درع اللجنة لمحافظ البنك المركزى طارق عامر، وتسلمه جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى نيابة عنه، تكريما له على جهوده فى دعم الصناعة المصرية وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية مُمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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وقال فرج عامر: "اليوم كان مظاهرة حب وتأييد وحب واحترام للبنك المركزى وقياداته، وهناك حالة سعادة وإيجابية بين النواب وإثناء على المجهود الذى يبذله البنك المركزى فى دعم الصناعة المصرية".

وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قد أعلن عن اتخاذ مجلس إدارة البنك قرارا، أمس الأحد، بمد المهلة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى المتعلقة بالتعامل مع المصانع المتعثرة والمتوقفة وجدولة سدادها دون فوائد، والمُحددة سلفا بسنة، وذلك لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة خلال السنة المُحددة.

وأوضح نجم، أن ما يتم وفقا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التى تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذى حصل عليه المصنع من البنوك، لافتا إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلى الذى حصل عليه بل اعتبارا من يوم تهميش هذا القرض، فضلا عن سداد قيمة هذه المديونيات نقدا أو عينى.