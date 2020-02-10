شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يحيل 6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقاريرعنها.

وتشمل القوانين الآتى:

- مشروع قانون مقدم من النائبة شرين فراج وأكثر من 60 نائبا بشأن مكافحة أعمال البلطجة، حيث تم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الدفاع.

- مشروع قانون مقدم من النائب سامى رمضان وأكثر من 60 عضوا بتعديل قانون الطفل، حيث تم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية والتضامن.

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- مشروع قانون مقدم النائبة كارولين ماهر و60 عضوا بشأن إنشاء صندوق دعم وخريجى المؤسسات الايوائية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن واللجنة التشريعية.

- مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الديب و60 عضوا بتعديل قانون التامين الصحى ومشروع قانون مقدم من نفس النابئة ايضا بتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، حيث تم إحالتهما إلى لجنة الصحة.

- مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الديب و60 نائبا بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتم إحالته إلى لجنة الاتصالات.