شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: يعنى ايه يتسرق 27 برج كهرباء بطريق الكريمات؟.. ومسئول: حاسبنا الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب عصام بركات، وكيل اللجنة قضية سرقة 27 برج كهرباء ضغط عالى تحت الإنشاء من الكيلو 83 حتى الكيلو 93 بطريق الكريمات الزعفرانة بالعين السخنة والتابعين للشركة العامة للمشروعات الكهربائية (إيليجكت) التابعة لقطاع الأعمال، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد.

واستنكر عضو مجلس النواب، واقعة سرقة أبراج الكهرباء التى تؤكد وجود إهمال جسيم للشركة المسند إليها أعمال الإنشاء، مضيفًا "يعنى إيه الكلام دا يحصل، نحن دولة لها سيادة ولا يمكن ترك الفرصة سانحة أمام من يتجرأ على الدولة، هذا أمر لا يمكن الصمت عليه بأى صورة".

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وشدد النائب محمد فؤاد، على ضرورة وجود خطة محكمة مستقبلية لمنع تكرار هذه السرقات.

من جانبه، قال المهندس حمدى سماحة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن الأبراج الـ27 تخص مشروع إنشاء الخط الكهربائى (الزعفرانة / بنى سويف) وتم تسليم الشركة المنفذة (إيليجكت) جميع المهمات الخاصة بالخط سواء أبراج أو موصلات أو ملحقات على سبيل الأمانة لحين الانتهاء من التنفيذ، لكن تقاعس الشركة وبمجرد سرقة الابراج تم اتخاذ الاجراءات القانونية طبقا للقانون واللائحة وسحبت الأعمال منها ليتم إسنادها إلى 3 شركات أخرى.

وأضاف حمدى سماحة، أنه تم التوجيه بسرعة التنفيذ على حساب الشركة المتقاعسة، وجارى الانتهاء من الخط الشهر القادم ليدخل الخدمة.