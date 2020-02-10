شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 6 اتفاقيات مع ألمانيا إلى تشريعية النواب.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة 6 اتفاقيات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها من حيث مدى مطابقتها للدستور والقانون وهل تخضع فى طريقة إقرارها للبرلمان. وتشمل الاتفاقيات: 1- قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق بين مصر وبين ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2017. 2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعامل المالى لعام 2017. Advertisements 3- قرار رقم 49 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق بين مصر وجمهورية ألمانيا بشأن التعاون المالى لعام 2018. 4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2020 بين مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2018 . 5- قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا الاتحادية بدعمم المكون المصرى العالمى الهجرة من أجل التنمية. 6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2020 بين مصر وألمانيا الاتحادية بشأن حماية الجودة فى المجال الزراعى.

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