وكيل البرلمان: الشعب المصرى أظهر صبرا جميلا فى تحمل تبعات الإصلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم تولى الشباب مواقع المسئولية، متوقعا أن ترتفع نسبة تمثيل الشباب فى مجلس النواب القادم عقب إجراء الانتخابات التشريعية لمجلسى النواب والشيوخ ليشغل نسبة 50% من مقاعد البرلمان، دعما لتواصل الأجيال والاستفادة من حماس الشباب وخبرات الكبار.

ولفت وكيل أول مجلس النواب إلى إنه ناقش مع وزير الأوقاف كافة السبل اللازمة للتكريم اللائق بحفظة القرآن الكريم فى البرلمان، مؤكدا أن مصر بلد الأمن والأمان والأزهر الشريف، وأن رسالة الأديان كافة هى مكارم الأخلاق وهى الأساس الذى بنيت عليه إلى جانب احترام الآخر وجميع الرسل والأنبياء والكرامة الإنسانية.

وأشار إلى أن مجلس النواب يضم 596 عضوا و25 لجنة نوعية و91 سيدة ونسبة 30% من أعضائه من الشباب،

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جاء ذلك خلال احتفالية مجلس النواب بحفظة القرآن الكريم- إنه يوم سعيد علينا فى مجلس النواب ممثل الشعب المصرى، نرحب بالعلماء الأجلاء وحفظة القرآن فى مقر البرلمان.

ونوه إلى أن مجلس النواب يدعم خطة للإصلاحات الاقتصادية والسياسة، وأصدر التشريعات اللازمة لتطبيقها، وقال: أن الشعب المصرى أظهر صبرا جميلا فى تحمل تبعات الاصلاح، وأن معدلات التنمية فى مصر معقولة ونطلب تحقيق المزيد منها والاستمرار فى المشروعات القومية، وتفتح آفاق رحبة للتعاون الدولى مع دول العالم وخاصة فى قارتى آسيا وإفريقيا، وقال موجها خطابه للحضور من حفظة القرآن الكريم فى الاحتفالية "نحملكم مسئولية نشر "الاعتدال والوسطية" فى ربوع العالم.

ونقل الشريف تحيات رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إلى الحضور فى الاحتفالية، وقال: "نشكركم على قبولكم الدعوة للاحتفال بكم فى مقر البرلمان المصرى الذى أنشأ منذ 154 عاما فى سنة 1866.