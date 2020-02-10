شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق إنسان البرلمان: لابد من تشريع لحماية الأيتام.. والأوقاف: ليس من اختصاصنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع، إن الوزارة لديها بند خاص للإنفاق على "الفقراء" و"المساكين"، ويتضمن ميزانية خاصة تصل إلى 6 ملايين جنيه سنويا، مؤكدا أن وزارة الأوقاف ليست الجهة المنوط بها كفالة الأيتام ولكن هناك وزارة التضامن .

جاء ذلك اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأثنين، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارجريت عازر بشأن المخاطر التى يتعرض لها الطلبة والطالبات الأيتام نتيجة إغلاق قسم الإعاشة بمعهدين تابعيين لوزارة الأوقاف فى كل من حلمية الزيتون وطرة البلد بالإضافة إلى تعرض مدخرات التبرعات الخاصة بهم للمخاطرة بسبب إيداعها فى حسابات خاصة بالعاملين بهذه المعاهد .

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وأضاف طايع، أن وزارة الأوقاف لها الإشراف العام والتضامن يكون لها حق الإدارة والتربية، بينما وزارة التعليم حق المادة العلمية، والتجارة والصناعة توفير المواد الخام وتسويق المنتجات للطلاب، لذا من الأفضل توجيه طلب الإحاطة إلى وزراء التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والتجارة والصناعة.

ومن جانبها أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "ملف الأيتام شائك جدا، وللأسف الشديد مهمل بشكل واضح وقد سبق وقامت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بزيارة عدد من دور رعاية الأيتام وكان الوضع سيء للغاية".

وشددت وكيل لجنة حقوق الإنسان على ضرورة إيجاد حلا سريعا وتقديم مشروع قانون لحماية الأيتام، من أجل حماية المجتمع وحقوق هذه الأطفال من الإهمال.