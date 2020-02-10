"ونترشال ديا" الألمانية توقع اتفاقية للبحث عن الغاز والبترول بدلتا النيل باستثمارات 43 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

وقع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة ونترشال ديا الألمانية باستثمارات حدها الأدنى 43 مليون دولار، ومنح توقيع حوالي 11 مليون دولار لحفر 8 آبار.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، وقع الاتفاقية مع وزير البترول، أسامة البقلي رئيس شركة "إيجاس"، وسامح صبري مدير عام شركة ونترشال ديا مصر، بحضور أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، وسيريل نون السفير الألماني بالقاهرة، وماريو ميرن الرئيس التنفيذي لشركة ونترشال الألمانية.

وقال الملا، عقب التوقيع، إن الاستمرار في توقيع الاتفاقيات البترولية مع شركات عالمية يحقق أهدافا حيوية للاقتصاد المصري تشمل زيادة ضخ الاستثمارات والمساهمة في الوصول لاكتشافات جديدة تعزز الإنتاج والاحتياطيات من البترول والغاز.

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وأضاف أن حرص شركات البترول العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في أنشطتها في مصر يعد شهادة ثقة من الشركاء الأجانب في المناخ الاستثماري في مصر بصفة عامة وفي قطاع البترول بصفة خاصة، وأن هناك المزيد من الفرص والاحتمالات الواعدة التي يمكن استغلالها لزيادة الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة.

وذكر الوزير أنه بتوقيع الاتفاقية اليوم يصل عدد الاتفاقيات البترولية التي أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء خلال السنوات الأربع الماضية إلى 61 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 6 مليارات دولار لحفر 230 بئرا.

وأشار إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تعد الأولى للشركة الألمانية في مصر بعد إتمام عملية الاندماج بين شركتي ونترشال وديا، موضحا أن الشراكة بين قطاع البترول والشركة الألمانية ممتدة منذ أكثر من 45 عاما، وأسهمت في تحقيق معدلات انتاج متميزة من البترول والغاز في مناطق عملها بخليج السويس والدلتا والبحر المتوسط.