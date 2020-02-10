بالصور- محافظ الفيوم يتفقد أعمال مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا في المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، أعمال المبادرة الرئاسية، لعلاج أمراض سوء التغذية "السمنة والأنيميا وقصر القامة" بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، في مدرستي التحرير الابتدائية، والشهيد مصطفى أحمد على الدامجة للتعليم الأساسي.

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، ومحمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم.

واستمع المحافظ إلى شرحٍ من الدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، حول المبادرة، والتي يتم تنفيذها في 122 مدرسة ابتدائية بإجمالي 122 ألف و848 تلميذًا وتلميذة، ويتم خلالها توقيع الكشف الطبي على التلاميذ، لقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين في الدم، من خلال 39 فريق فحص، كل فريق مكون من فني معمل وتمريض ومسجل بيانات.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية، هدفها التدخل العلاجي السريع في حالة إصابة تلاميذ المرحلة الابتدائية بأي من أمراض الأنيميا أو السمنة أو قصر القامة، مؤكدًا على التنسيق التام بين مختلف أجهزة المحافظة لضمان استمرار تنفيذ أعمال المبادرة بنجاح في مختلف مدارس المحافظة، م