رئيس رواندا: خطط الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقى حققت تقدما ملموسا منذ بدء تنفيذها

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا - أ ش أ

أكد بول كاجامى رئيس رواندا ورئيس اللجنة المعنية بالإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقى أن خطط الإصلاح المؤسسى للاتحاد وفق أجندة أفريقيا 2063 حققت تقدما ملحوظا منذ بداية تنفيذها فى يناير 2017 .

وقال كاجامى - خلال جلسة حول الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقى عقدت ضمن فعاليات القمة الأفريقية العادية الثالثة والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا - إنه يوجد إجماع من جانب كافة الدول الأفريقية على ضرورة تنفيذ خطط الإصلاح المؤسسى وتفعيل الاتحاد الأفريقى .

وأضاف أن ميزانية الاتحاد الأفريقى تتوافر فيها اشتراطات الشفافية حيث تتقاسم كافة الدول الأعضاء أعباءها، منوها بأنه تم تخصيص أكثر من 150 مليون دولار لصندوق إحلال السلام بالقارة خلال السنوات الثلاث الماضية .

Advertisements

وأوضح كاجامى أن خطة إصلاح بنية مفوضية الاتحاد الأفريقى لتحويلها إلى مؤسسة قوية وفعالة حققت تقدما ملحوظا، مشيرا إلى أن تلك الخطة حظيت بموافقة المجلس التنفيذى للاتحاد .

ونوه بأنه يجرى حاليا اختيار لجنة كبار الشخصيات المعنية باختيار القيادات مفوضية الاتحاد الأفريقى، مبديا أمله فى انتخاب أفضل القيادات الموهوبة للمفوضية خلال فترة عملها القادمة، ومشددا على ضرورة تحديد الفصل بين العمل بالاتحاد الأفريقى والكيانات الإقليمية الأخرى.

كانت الرؤية المصرية تجاه التنمية الشاملة فى القارة الأفريقية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى التى انتهت أمس الأحد قد تضمنت التأكيد على أهمية تنمية القدرات البشرية فى العمل المشترك وإيلاء الاهتمام الكافى بالشباب الأفريقى الذى يشكل ركيزة مستقبل القارة، تعزيز الاستثمار فيه بزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره على نحو يتيح للشباب اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة فى سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو، والتركيز على التحول إلى مجتمعات المعرفة بتطوير مجالات البحث والابتكار .