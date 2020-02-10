المرصد: 9 قتلى في قصف روسي لقرية تكتظ بالنازحين شمالي سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تسعة أشخاص لقوا حتفهم جراء قصف شنته طائرات روسية على قرية تكتظ بالنازحين شمالي سوريا.

وأوضح المرصد أن طائرات حربية روسية استهدفت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين قرية آبين المكتظة بالنازحين والواقعة بريف حلب الغربي ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، ستة منهم من الأطفال.

كما أسفر القصف عن إصابة 20 آخرين، سبعة منهم من الأطفال.

وكان المرصد ذكر أمس أن نحو 900 ألف شخص نزحوا من حلب وإدلب في شمال غرب سورية منذ مطلع ديسمبر بسبب أعمال العنف المستمرة.