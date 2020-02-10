للتميز والانضباط.. محافظ الوادي الجديد يدعم مدرسة الشهداء بـ100 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد -- محمد الباريسي:

منح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مدرسة الشهداء الاعدادية بالخارجة، اليوم الاثنين، مكافأة 100 ألف جنيه، لما لمسه من انضباط سير العملية التعليمية والالتزام بمراسم الطابور المدرسي وتفوق الطلاب والتعاون الجاد من المعلمين لظهور المدرسة بالمظهر الحضاري المشرف.

وقال صلاح ميرغني، وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد، إن المحافظ كرم الطلاب المتفوقين بالشهادة الإعدادية، ووجه بمنح رحلة عمرة لأولياء أمور العشرة الاوائل بالمدرسة بعد إجراء قرعة علنية بينهم.

وأضاف أن المحافظ قرر دعم المدرسة بمبلغ 100 ألف جنيه لاستكمال بعض الأعمال، بالإضافة إلى تكريم جميع طلاب المحافظة، والذين حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بشتى المجالات.