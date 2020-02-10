الصين تهاجم تقارير وول ستريت جورنال حول جهود بيكن لمكافحة "كورونا"

أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، عن احتجاجها الشديد على تقارير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشأن جهود بكين لمكافحة فيروس "كورونا الجديد"، مؤكدة أن الصين تحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من الإجراءات.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"

في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي عبر الإنترنت قدمنا احتجاجات شديدة إلى (وول ستريت جورنال) .. مشيرا إلى أن الصحيفة قللت من شأن الجهود المبذولة لمكافحة الوباء.



وأضاف" أن محرر المقال اختار

عنوانا عنصريا ومثيرا لا يحترم الحقائق أو الأخلاق المهنية، بل ويضر بمشاعر الشعب الصيني وأثار غضبهم وإدانتهم".. مطالبا (وول ستريت جورنال) بأن تصحح على الفور هذا الخطأ، وتقدم اعتذارا علنيا، وتحاسب الأشخاص المعنيين، وتأخذ تلك الشواغل على محمل الجد والاستجابة لها .. مؤكدا أن بلاده تحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من التدابير.