ارتفاع نسبة شفاء المصابين بفيروس كورونا في الصين لـ8.2%

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين ، أن نسبة الشفاء بين المصابين بفيروس "كورونا المستجد" في البلاد ، ارتفعت إلى نسبة 8.2% من الحالات المصابة.
فقط ، وإنما في مركز انتشاره بمدينة "ووهان " ومقاطعة "هوباي " وسط الصين.. مشيرة إلى وصول نسبة الشفاء في مختلف أنحاء البلاد إلى نسبة 2ر8 % ، مقارنة بـ3ر1 % في 27 يناير الماضي - حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.
وصرح المتحدث باسم مفوضية الصحة الوطنية مي فينج - في مؤتمر صحفي اليوم - بأن نسبة الشفاء بين المصابين بالفيروس ارتفعت بشكل كبير، ليس في مختلف أنحاء البلاد
وأوضح المتحدث ، أن نسبة الشفاء في "هوباي " ارتفعت اليوم إلى 2ر6 % مقارنة بـ6ر2 % في 27 يناير الماضي ، مضيفا أن الزيادة في نسبة الشفاء جاءت نتيجة مبدئية للتدابير الطبية التي جرى تطبيقها في البلاد، والتي من بينها : إرسال تعزيزات طبية إلى "هوباي " و"ووهان " من مختلف أنحاء الصين، إضافة إلى تدابير زيادة أسرّة المرضى في المستشفيات ، وتحسين الإمكانات الطبية.
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