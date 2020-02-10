صندوق ضحايا جرائم حسين حبري قيد التنفيذ

إستقبلت اليوم السفير د.نميرة نجم ، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي بمكتبها في مقر منظمةًالإتحاد الأفريقي بأديس أبابا محمد زين شريف وزير خارجية جمهورية تشاد ، وبحث الطرفين أهمية الانتهاء من صندوق ضحايا جرائم حسين حبري.



وأعرب الوزير للمستشار القانوني عن إستعداد ورغبة بلاده لوضع

اللمسات الأخيرة على الصندوق وتشغيله ، وإعداد مكاناً لتقديمه إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي كمقر لسكرتارية الصندوق . ونقاشا الحاجة إلى الانتهاء من الاستعدادات الضرورية في أقرب وقت ، وأتفقا على أهمية زيارةً بعثة الإتحاد الأفريقي إلى نجامينا قبل القمة العادية غير العادية للاتحاد في مايو القادم بتشاد لوضع اللمسات الأخيرة على ما تبقى من إجراءات في عملية إنشاء الصندوق ، لتمكين مجلس أمناء الصندوق من الإجتماع ،و دعوة الشركاء الذين سيساهمون في الصندوق ليكونوا قادرين على دراسة الحالات والبدء في تعويض الضحايا مباشرة كي تحرك آلة العدالة .