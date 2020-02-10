العاهل السعودي يُهنئ الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي بمناسبة توليه منصبه

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، بمناسبة توليه منصبه أمينًا عامًا لمجلس

التعاون.



ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال استقبال الملك سلمان للأمين العام الجديد اليوم الاثنين؛ حيث استعرضا عددًا

من المواضيع المتعلقة بالشأن الخليجي.



ومن جهته، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا حرصه على بذل كل جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج العربي وتحقيق تطلعات قادته.