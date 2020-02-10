رئيس الصين يتفقد أعمال الوقاية بعد تفشي كورونا والسيطرة عليه في بكين

تفقد الرئيس الصيني شي جين بينج، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم الإثنين، أعمال الوقاية من تفشي الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا المستجد، والسيطرة عليه في العاصمة (بكين)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. في العاصمة (بكين)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

نقل التلفزيون الصيني المركزي لقطات للرئيس شي جين بينج أثناء زيارته حي "أنهوالي" السكني ومنطقة "تشاويانغ" في بكين، لتفقد أعمال الوقاية من تفشي المرض والسيطرة عليه، ومدى توفر إمدادات الاحتياجات الضرورية اليومية، حيث ظهر بينج في اللقطات المصورة وهو يرتدي كمامة الوجه ويخضع للإجراءات الوقائية المتبعة، ومن بينها قياس درجة حرارته.

ومنطقة "تشاويانغ" في بكين، لتفقد أعمال الوقاية من تفشي المرض والسيطرة عليه، ومدى توفر إمدادات الاحتياجات الضرورية اليومية، حيث ظهر بينج في اللقطات المصورة وهو يرتدي كمامة الوجه ويخضع للإجراءات الوقائية المتبعة، ومن بينها قياس درجة حرارته.

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