العمليات المشتركة العراقية تنفي تقديم 3 دول طلب انسحاب قواتها من البلاد

نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم (الإثنين) تقديم ثلاث دول من التحالف الدولي طلب انسحاب قواتها من البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



قال الخفاجي في تصريح خاص لقناة السومرية نيوز الإخبارية، إن "الأنباء التي أفادت بأن ثلاث دول هي فرنسا وألمانيا وإستراليا طلبت إلى قيادة العمليات المشتركة، من أجل وضع

جدول زمني لسحب قواتها من العراق، عارية تمامًا عن الصحة"، داعيًا إلى ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات واعتمادها من المصادر الرسمية.



يأتي هذا عقب نشر مصادر إخبارية تصريحات نسبت إلى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي تفيد بأن ثلاث دولة هي فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلبا إلى قيادة

العمليات المشتركة، من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق.



وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في وقت سابق بالإجماع على قرار نيابي يتضمن إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، والتزام الحكومة العراقية بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب، كما تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.