الصين تشيد بالبيان الصادر عن الاتحاد الأفريقي بدعم جهود مكافحة "كورونا"

أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، اليوم الإثنين، بالبيان الصادر عن الاجتماع الـ36 للاتحاد الأفريقي على مستوى الوزراء، الذي أعرب فيه عن دعم جهود حكومة الصين وشعبها في مكافحة وباء "كورونا الجديد"، والثقة في قدرتها على هزيمته.



وقال شوانغ - خلال المؤتمر الصحفي اليومي عبر الإنترنت - إن الأصدقاء الأفارقة قدموا دعمًا قويًا للصين في المرحلة الحاسمة لمكافحة وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، ما يجسد علاقات الأخوة القوية التي تجمع بين الطرفين.



أضاف أن البيان الصادر عن الاتحاد الأفريقي يبرهن على الشراكة الاستراتيجية

القوية بين الصين وأعضاء الاتحاد، نظرا للترابط التاريخي والتعاون الأخوي بين الجانبين، مشيرًا إلى أن وزراء الخارجية الأفارقة دعوا دول العالم إلى تعزيز التضامن والتعاون أمام المحنة وفي مكافحة هذا الوباء.



وفي سياق متصل، أكد شوانغ أن الصين تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة وباء فيروس كورونا الجديد، وتتحمل المسؤولية تجاه شعبها وبقية شعوب العالم، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والتضامن معها وتجنب تشويه جهودها، لافتا إلى أن عددا من كبار المسؤولين من

مختلف الدول اتصلوا بعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وأشادوا بإجراءات مكافحة الوباء، الذي يمثل تحديا مشتركا للبشرية، ويجب على المجتمع الدولي مواجهته بالجهود المشتركة.وأوضح شوانغ أن الإجراءات الصينية للوقاية من الوباء والسيطرة عليه حققت نتائج إيجابية، وأن الصين واثقة من تحقيق الانتصار في المعركة ضد الوباء من أجل ضمان الصحة العامة في الإقليم والعالم.وأشار متحدث الخارجية الصينية إلى أن فريق الخبراء التابع لمنظمة الصحة العالمية يصل إلى بكين اليوم لمناقشة ترتيبات العمل مع الجانب الصيني، مشددًا على أن الصين تحافظ على الاتصال والتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي لحفظ أمن الصحة العامة إقليميًا وعالميًا، وترحب بالخبراء الأجانب بمن فيهم الأمريكيون للمشاركة في مجموعات البحث والدراسة.