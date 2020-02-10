بريطانيا تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية أن الإعلان الجديد يرفع

عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 8 حالات.



وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأن انتشار فيروس

"كورونا" جاد وخطير ويشكل تهديدا على الصحة العامة للبريطانيين.



ويمكن أن يصيب فيروس كورونا الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).