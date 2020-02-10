مصرع وإصابة 17 شخصًا جراء انفجار سيارة مفخخة في عفرين

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون، اليوم الإثنين، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بمحافظة حلب شمال غربي سوريا.
حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن : "6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون، أحدهم في حالة خطيرة، إثر انفجار سيارة مفخخة على طريق راجو بمركز مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي ".
قال مصدر بالإدارة المحلية للمدينة
يذكر أن عفرين تعرضت في وقت سابق لانفجار سيارات مفخخة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
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