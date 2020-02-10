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مصرع وإصابة 17 شخصًا جراء انفجار سيارة مفخخة في عفرين

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 لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون، اليوم الإثنين، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بمحافظة حلب شمال غربي سوريا.


 قال مصدر بالإدارة المحلية للمدينة

حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن : "6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون، أحدهم في حالة خطيرة، إثر انفجار سيارة مفخخة على طريق راجو بمركز مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي "​​​.


 يذكر أن عفرين تعرضت في وقت سابق  لانفجار سيارات مفخخة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
 

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