العاصفة "كيارا" تضرب غرب أوروبا

أُلغيت مئات الرحلات الجوية وعُلقت حركة القطارات بين فرنسا وبريطانيا وكذلك في ألمانيا حيث أصيب ثلاثة أشخاص بجروح، اليوم الاثنين، بسبب العاصفة كيارا التي تضرب شمال غرب أوروبا وتتسبب بأضرار وفيضانات وانقطاع في التيار الكهربائي.

ففي فرنسا، حيث الشمال معرّض بشكل خاص للعاصفة، أُعلنت حالة إنذار "برتقالي" في 42 من المحافظات الفرنسية الـ96 الأحد وطُلب من السكان تجنّب المناطق الحرجية والسواحل والرحلات البحرية. وخُفّضت درجة الانذار في 11 محافظة صباح الاثنين إلى "الأصفر".

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في بريطانيا، البلد الأكثر تضرراً من هذه العاصفة، تشهد حركة النقل اضطرابات تتمثل بإلغاء أو تأجيل رحلات للطائرات والقطارات والعبارات بعدما جلبت العاصفة كيارا أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية تتجاوز سرعتها 130 كيلومتراً في الساعة. ولا يزال قسم من البلاد في حالة الانذار الأصفر صباح الاثنين، بعد أن أُعلن الانذار البرتقالي بسبب الرياح العاتية الأحد.

وذكرت هيئة الطاقة في "اينرجي نيتووركس أسوسييشن" أن 62 ألف منزل كان محروماً من التيار الكهربائي مساء الأحد.

وسُجلت أكبر سرعة للرياح بلغت 150 كيلومتراً في الساعة في قرية أبردايرون في مقاطعة ويلز بشمال البلاد.



وألغيت عشرات الرحلات أو أرجئت وعرضت شركة "بريتيش إيرويز" على الركاب المفترض أن يصلوا أو أن يغادروا من مطارات لندن الأحد، تأجيل رحلاتهم.

وبسبب الرياح العاتية، كسرت طائرات تجارية المدة القياسية في الرحلات التي قامت بها بين نيويورك ولندن. كان أسرعها طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة "بريتيش إيرويز" التي قامت بالرحلة بأقلّ من خمس ساعات، بدلاً من ست ساعات و25 دقيقة.

في بحر المانش، استؤنفت صباح الاثنين رحلات العبارات بين دوفر (بريطانيا) ومرفأ كاليه الفرنسي رغم أن البحر لا يزال هائجاً وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس، بعد أن توقفت الأحد "حتى إشعار آخر" بسبب الرياح العاتية التي ترافق العاصفة كيارا.

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وفي إيرلندا، حيث أُعلن الانذار البرتقالي مع خطر فيضانات في المناطق الساحلية، حرم عشرة آلاف منزل وشركة ومزرعة من التيار الكهربائي.



وفي بلجيكا ألغيت نحو ستين رحلة جوية من وإلى العاصمة بروكسل، حيث اقتُلعت أشجار وتضررت مبانٍ وسقطت سقالات من دون التسبب بوقوع ضحايا.

وأُعلن الانذار البرتقالي الأحد بسبب الخطر المرتفع لحصول أضرار في جميع أنحاء البلاد.

وأوقف العمل في حقل انتاج الطاقة من الرياح في بلجيكا بعد ظهر الأحد. وتسببت الرياح العاتية بتوقف تلقائي لطواحين الهواء كإجراء احترازي.

وألغيت مئات الرحلات الجوية، منها 420 رحلة في ميونيخ و190 في فرانكفورت و150 في دوسلدورف وكولونيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي ايه". وأصدرت مصلحة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيراً اليوم الاثنين.