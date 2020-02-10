وفاة 11 مصرياً وإصابة 10 بحادث مروري في المنيا

لقي 11 مصرياً حتفهم وأصيب 10 آخرون، اليوم الاثنين، في حادث تصادم مروري بمحافظة المنيا جنوب القاهرة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن المنيا، طلب عدم ذكر اسمه، إن الحادث نجم عن تصادم بين حافلتين على الطريق الدائري بقرية صفط الغربية بمحافظة المنيا، والمؤدي إلى الطريق الصحراوي الغربي، بسبب السرعة الزائدة، حسب شهود عيان والتحقيقات المبدئية.

ووفق المصدر، دفعت السلطات على الفور بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وإلى المستشفى التي شهدت تكثيفاً أمنياً كبيراً لسرعة إنهاء إجراءات تصريح الدفن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.