ميركل تدعو رئيسة حزبها إلى بقائها وزيرة

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى بقاء رئيسة حزبها المسيحي الديموقراطي التي تعتزم التخلي عن رئاسة الحزب، أنيجريت كرامب كارنباور كوزيرة، حسب ما ذكرت مصادر من مجلس رئاسة الحزب اليوم الإثنين في برلين.

وأضافت المصادر، أن ميركل أعربت عن بالغ شكرها لكرامب كارنباور، التي تشغل حالياً منصب وزيرة الدفاع.

وكانت كرامب-كارنباور أعلنت اليوم، على نحو مفاجئ في مجلس رئاسة الحزب تخليها عن الترشح لمنصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقررة عام 2021، كما أعلنت عزمها التخلي عن رئاسة الحزب.