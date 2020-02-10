المتظاهرون يغلقون جسورا في محافظة ‎ذي قار جنوب العراق

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أغلق محتجون ، اليوم الاثنين، عددا من الجسور والتقاطعات في محافظة ذي قار جنوبي العراق.
وذكرت وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجماعي، أن عددا من المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات عند مقتربات جسري الحضارات والنصر، وكذلك في تقاطع البهو، ومنعوا السيارات من عبور الجسور، وذلك في إطار التصعيد الحاصل في الاحتجاجات الشعبية، خاصة بعد اقتحام أنصار مقتدى الصدر ساحة الاعتصام في النجف الأسبوع الماضي.
كما نظم العشرات من طلبة المدارس المتوسطة والإعدادية في مدينة الناصرية، مركز المحافظة، مسيرة في ساحة الاعتصام للتأكيد على استمرار الإضراب عن الدوام لحين تحقيق المطالب الشعبية في عملية التغيير السياسي الشامل.
وأصدرت التربية توصية لإدارات المدارس بالسماح للطلبة بأداء امتحانات نصف السنة بغض النظرعن الغيابات، حتى وإن حضر الطالب في وقت الامتحان وعدم تكثيف المادة والضغط على الطلبة فوق طاقتهم والالتزام بالتوجيهات الأخيرة التي صدرت لهم.
ورفع طلبة شعارات خلال التظاهرات التي نظموها اليوم، بضرورة الاستمرار في الإضراب عن الدوام، وعدم تلبية نداءات مديرية التربية، لحين الاستجابة للمطالب الشعبية، بأكملها.
وأمس الأول، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، مقتل 543 شخصا على الأقل منذ بداية التظاهرات المناهضة للسلطة والنخبة الحاكمة في البلاد.
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