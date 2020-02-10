كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإصلاح" باليمن يحاول تصدير الإخوان إلى مدينة عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول حزب الإصلاح باليمن، اليوم الاثنين، الالتفاف على اتفاق الرياض، بعد استنزاف برنامجه الزمني، حسبما ذكرت صحيفة العرب اللندنية، في تقريريها.

وقالت الصحيفة، إن حزب الإصلاح يصر على تصدير الإخوان إلى العاصمة عدن، والدفع بمليشيا الإخوان الإرهابية، التي لا تمت بصلة لقوات الحماية الرئاسية، مشيرة إلى تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي، بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بشكل متزامن ووفقا للبرنامج الزمني.

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ولفتت الصحيفة إلى مخطط جناح الإخوان في حكومة الشرعية فتح جبهة مع المجلس الانتقالي الجنوب للتشويش على قتال مليشيا الحوثي الإرهابية.

ورفضت مليشيا الإخوان الإرهابية سحب قواتها من محافظتي أبين وشبوة وإعادتها إلى معسكراتها الأصلية في مأرب، كما ينص اتفاق الرياض.