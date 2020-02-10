أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

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أخبار عاجلة الآن || تضاعف عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا Advertisements

آخر الأخبار العاجلة في العالم || العراق يعلن بدء انسحاب القوات الأمريكية

بدأت القوات الأمريكية، اليوم الاثنين، الانسحاب من قواعد تتواجد فيها على الأراضي العراقية، حسبما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي الغانمي. أخبار عالمية عاجلة اليوم || إيران تفشل في إجراء تجربة صاروخية جديدة

فشلت إيران في إطلاق عملية إطلاق صاروخ لوضع القمر الاصطناعي "ظفر" في المدار، حسبما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس الأحد.

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