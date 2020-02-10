كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى ثمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في بريطانيا إلى ثماني حالات، حيث قال كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا، اليوم الاثنين، إن أربعة مرضى آخرين في إنجلترا أثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي.

وكما ورد، كانت الحالات الجديدة جميعها اتصالات معروفة لمريض بريطاني سبق تأكيده في فرنسا، وتم التعرف عليه من قبل مسؤولي الصحة العامة الذين يعملون على تتبع الحالات المحتملة، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقد كشف كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، يوم الأحد، أن شخصًا رابعًا في إنجلترا أثبت أنه مصاب بفيروس كورونا بعد إصابته بالمرض من مريض بريطاني سبق تأكيده في فرنسا.