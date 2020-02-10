كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يعلن بدء انسحاب القوات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت القوات الأمريكية، اليوم الاثنين، الانسحاب من قواعد تتواجد فيها على الأراضي العراقية، حسبما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي الغانمي.

وفي تصريح صحفي، قال الغانمي، إن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب فعليًا من 15 قاعدة عسكرية، مشيرًا إلى أن الأمريكيين انحصر وجودهم في قاعدتين، الأولى في أربيل والثانية هي قاعدة عين الأسد في الأنبار.

وأكد أن الولايات المتحدة تتمسك بالبقاء في القاعدتين (أربيل والأنبار)، لكن الضغط الشعبي والبرلماني يصر على انسحاب قواتها من جميع القواعد.

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وأعلنت الحكومة العراقية، الشهر الماضي أنها "لن تتراجع" عن قرارها بشأن إخراج القوات الأجنبية من البلاد، بعد الأزمة التي تصاعدت بين بغداد وواشنطن على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ودعمت الحكومة العراقية تصويت البرلمان الخاص بانسحاب القوات الأميركية من البلاد"، على خلفية مقتل سليماني، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.