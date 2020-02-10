كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من جديد.. تايوان تعترض طائرات صينية حلقت قرب الجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لليوم الثاني على التوالي، سارعت القوات الجوية التايوانية، اليوم الاثنين، لاعتراض الطائرات الصينية التي اقتربت من الجزيرة التي تطالب بها بكين كجزيرة خاصة بها، حيث اتخذت التوترات بين الاثنين بعدًا عسكريًا محتملًا خطيرًا.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية: "عبرت الطائرات الصينية، المصاحبة لقاذفات القنابل من طراز H-6، لفترة قصيرة خط الوسط غير الرسمي في مضيق تايوان الذي يفصل الاثنين، مما دفع قواتها الجوية إلى الاندفاع لاعتراضها وإعطاء تحذيرات شفوية للمغادرة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة، أن الطائرة الصينية انسحبت بعد ذلك إلى الجانب الغربي من الخط دون أن تتعرف على الطائرات.

وأوضحت الوزارة وشاركت صورة لطائرة من طراز F-16 من تايوان ترافق أحد منفذي H-6: "كانت طائرات H-6 في مهمة تدريب في المحيط الهادئ مرت عبر قناة باشي التي تفصل تايوان عن الفلبين".

وقد اعترضت القوات الجوية التايوانية، يوم الأحد، الطائرات الصينية التي حلقت حول الجزيرة التي تطالب بها بكين. في خطوة نددت بها وزارة الدفاع التايوانية باعتبارها تهديدًا للسلام والاستقرار الإقليميين.

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في بيان، قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن مقاتلات J-11 الصينية وقاذفات H-6 طارت إلى قناة باشي إلى الجنوب من تايوان، ثم خرجت إلى المحيط الهادئ قبل أن تعود إلى القاعدة عبر مضيق مياكو، الواقع بين جزيرتي مياكو وأوكيناوا باليابان، شمال شرق تايوان، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف البيان: "خلال هذه الفترة، استخدم الجيش الوطني بشكل مناسب طائرات الاستطلاع الجوي وقوات الدفاع الجوي وفقًا لقواعد الاستعداد القتالي".

وحسب "رويترز"، قدمت الوزارة صورة لطائرة من طراز F-16 تابعة للقوات الجوية التايوانية تظليل أحد قاذفات القنابل H-6 الصينية.

وأوضحت الوزارة: "لقد أثرت مهمات الشيوعيين البعيدة المدى بعيدة المدى على الأمن والاستقرار الإقليميين وتعرض السلام والرفاهية اللذين تتقاسمهما جميع الأطراف في المنطقة للخطر".

كانت الصين تطلق ما تسميه تدريبات "تطويق الجزيرة" على نحو متقطع منذ عام 2016 عندما تولت رئيسة تايوان تساي إنج ون منصبها.

وتعتقد بكين أن تساي، التي فازت بإعادة انتخابها الشهر الماضي، ترغب في دفع الاستقلال الرسمي للجزيرة. وتقول إن تايوان دولة مستقلة تسمى جمهورية الصين، اسمها الرسمي.