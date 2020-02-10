كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الماليزي: الاقتصاد ينمو بنسبة 4.8٪ في عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم الإثنين، بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الماليزي بنسبة 4.8 في المائة هذا العام، مع الإبقاء على توقعات الحكومة في الوقت الذي تستعد فيه لتباطؤ عالمي محتمل مرتبط بانتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال مهاتير، إن الحكومة تتوقع أن يتحسن الاقتصاد بنسبة 4.7٪ المتوقعة لعام 2019 "رغم الأوقات الصعبة". ولم يخض في التفاصيل.

وأضاف في كلمة ألقاها في مؤتمر أعمال "مع الانضباط المالي الجيد، فإن عجز ميزانيتنا سيضيق إلى 3.2٪ هذا العام. ونحن ملتزمون بتوفير بيئة عمل مستقرة للمستثمرين".

وأوضح "سنكون صديقين للأعمال".

وطرحت وزارة المالية الماليزية حزمة من الحوافز لتخفيف الأضرار المحتملة للاقتصاد جراء تفشي فيروس كورونا المستمر، والذي أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 900 شخص وإصابة أكثر من 40.000 شخص في جميع أنحاء العالم.

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وصرح وزير المالية، ليم جوان إنج، يوم الجمعة أن وزارته تسعى حاليًا للحصول على تعقيب من الوزارات الأخرى، وستقدم خطة التحفيز إلى مجلس الوزراء بمجرد الانتهاء منها.

وأضاف ليم "من المؤكد أن (لتفشي الفيروس) سيكون له تأثير، ولكننا بحاجة إلى النظر إليه طوال العام بأكمله".

وأكدت ماليزيا حتى الآن 18 حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكدت وزارة الصحة يوم الاثنين الحالة الأخيرة، وهو رجل ماليزي يبلغ من العمر 31 عامًا مقيم في ماكاو، وله تاريخ في السفر إلى الصين القارية قبل العودة إلى ماليزيا في الأول من فبراير.

ويُعالج المريض حاليًا في مستشفى سونجاي بولوه بالقرب من كوالا لامبور.