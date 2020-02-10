كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين، بمقتل 6 أشخاص، وإصابة عشرات آخرون، في انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين بمحافظة حلب في شمال غربي سوريا.

وذكر مصدر بالإدارة المحلية لمدينة عفرين، أن السيارة مفخخة انفجرت على طريق راجو بمركز مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي"​​​.

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وقال شهود عيان، إن الانفجار استهدف دورية تابعة للجيش التركي، ما أدى لسقوط 6 قتلى و20 جريحا على الأقل، وعدد القتلى مرجح للارتفاع وسط وجود حالات خطرة.

وتخضع مدينة عفرين لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.