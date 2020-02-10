كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موناش الأسترالية تفتتح أول حرم جامعي أجنبي في إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مؤسسة موناش الأسترالية، اليوم الإثنين، أن جامعة موناش حصلت على الموافقة لإنشاء أول حرم جامعي أجنبي في إندونيسيا، في الوقت الذي يتحرك فيه أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لتحرير مجالات الاستثمار المقيد.

وحسب وكالة "رويترز"، وقع الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اتفاقية تجارة حرة مع رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، في العاصمة الأسترالية كانبرا بعد أن صدق برلمانا البلدين على الاتفاقية.

كما أخبر "ويدودو" البرلمان الأسترالي، أنه يريد العمل مع القوة التقليدية في المحيط الهادئ لتوسيع نفوذها في المنطقة، في مواجهة جهود الصين المكثفة لفعل الشيء نفسه، وفقًا لـ"رويترز".

وقال "موريسون" للبرلمان الأسترالي، إن الحرم الجامعي "سيسهم بقوة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية في إندونيسيا".

يوجد في إندونيسيا عدد كبير من الكبار والشباب، لكن مجموعة الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقول إن حوالي 16٪ فقط من شبابها حصلوا على تعليم عالٍ.

على الرغم من أن الجارتين ليسا من كبار الشركاء الاقتصاديين، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وأستراليا تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار المتخلفين.

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ويسمح الاتفاق الذي اتفق عليه العام الماضي وزيرا تجارة البلدين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لأستراليا بالاستثمار في التعليم العالي في إندونيسيا وهو قطاع كان مغلقًا في السابق أمام الشركات الأجنبية.

وقالت رئيسة الجامعة، مارجريت جاردنر، في بيان، إن موناش إندونيسيا ستقدم دراسات للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، وكذلك البرامج التنفيذية والعروض الأخرى.

وأضافت، أن الجامعة التي تتخذ من ملبورن مقرًا لها ستبدأ برامج تنفيذية قصيرة هذا العام وتلتحق بطلاب درجة الماجستير في الربع الأخير من عام 2021.

تشمل التعريفات التي سيتم إلغاؤها بموجب الاتفاقية التي تم التصديق عليها حديثًا، الحواجز أمام الصادرات الزراعية الأسترالية والأحذية والمنسوجات الإندونيسية الصنع.

وقال أيرلانجا هارتارتو، كبير وزراء الشؤون الاقتصادية في إندونيسيا، إن إندونيسيا ستضغط من أجل تصدير السيارات إلى أستراليا حيث تقوم جاكرتا بتطوير قدر أكبر من الطاقة لإنتاج السيارات الهجينة والكهربائية.

تقدر أستراليا حجم التبادل التجاري بين الجيران بمبلغ 17.8 مليار دولار أسترالي (12 مليار دولار) في 2018-2019، مما يجعل إندونيسيا شريكها التجاري الثالث عشر.