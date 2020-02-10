كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب بريطاني سابق يهاجم تيريزا ماي بسبب عملية البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب بريطاني سابق، بأن "تيريزا ماي" فشلت في إدراك مدى صعوبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ورفضت تقديم غصن زيتون لحزب العمل إلى أن فات الأوان.

وقال ديفيد ليدنجتون، إن الأخطاء ارتكبت مبكرًا في رئاسة ماي، و"في النهاية" تحملت مسؤولية الاضطراب الذي جعلها تخرج من منصبها العام الماضي.

واقترح أن يكون رئيس الوزراء قد "تواصل" مع حزب العمل في عام 2016 بدلًا من اتباع نهج صارم، قائلا إن الوزراء لم يفهموا "مدى صعوبة بعض الخيارات السياسية" في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

وقدم ديفيد الذي كان نائبًا فعّالًا للسيدة ماي كوزير لمكتب مجلس الوزراء، تقييمه في حدث نظمه معهد الفكر الحكومي. نقلًا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت السيدة ماي هي المسؤولة عن ما حدث، قال السيد ديفيد "في النهاية يتحمل كل رئيس وزراء مسؤولية عما يحدث في حكومتهم".

وأضاف: "أعتقد أن الأخطاء ارتكبت مبكرًا، وأعتقد أنه إذا عدت إلى عام 2016، ولا أعتقد أنه كان هناك اعتراف كافٍ، كما تعلمون، بصعوبة بعض الخيارات السياسية في المفاوضات.

وأوضح ديفيد، أن المحادثات بين الأحزاب وبين حزب المحافظين والعمل في أوائل العام الماضي جاءت قريبة جدًا من التوصل إلى حل وسط بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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وقال أن المسألتان اللتان لم يتفقا عليهما، الجمارك والاستفتاء الثاني، حيث لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق.

وأوضح ديفيد أيضًا إنه من الخطأ إنشاء إدارة منفصلة للتعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويجب أن تكون إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي (DExEU) عبارة عن "ملحق لمكتب مجلس الوزراء".

وتم إنشاء هذه الإدارة بواسطة ماي في عام 2016 في أعقاب نتيجة الاستفتاء. وكان لديها ثلاثة من وزراء الاتحاد الأوروبي في سنواتها الثلاث - بدءًا من ديفيد ديفيس، الذي استقال عام 2018 في خلاف مع خطة ماي لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وتلاه الآن وزير الخارجية دومينيك راب، الذي استقال أيضًا بسبب مقاربة السيدة مايو بعد أربعة أشهر من تولي هذا المنصب

وتولى ستيفن باركلي منصبه في نوفمبر 2018، وتولى السيد جونسون منصبه بعد توليه منصب زعيم حزب المحافظين.