كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تفشل في إجراء تجربة صاروخية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشلت إيران في إطلاق عملية إطلاق صاروخ لوضع القمر الاصطناعي "ظفر" في المدار، حسبما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس الأحد.

وبحسب وكالة رويتز، قال مسؤول بوزارة الدفاع الإيرانية، إن بلاده أطلقت قمرها الصناعي محلي الصنع ظفر لكنه لم يصل إلى مداره.

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وكانت إيران قد أطلقت الصاروخ من قاعدة الخميني الفضائية في محافظة سمنان الإيرانية، التي تبعد 230 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الإيرانية طهران.

ويمثل إطلاق القمر الصناعي الخطوة الأحدث في برنامج تقول الولايات المتحدة إنه يساعد إيران على تطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.