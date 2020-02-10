كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر أممية: نشر 3 آلاف مرتزق سوري في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري، أن الطيران التركي نقل مقاتلين سوريين من غازي عنتاب الواقعة على الحدود السورية التركية إلى إسطنبول، ومنها إلى ليبيا.

وقال موقع "بوابة أفريقيا" نقلًا عن مصادر بالأمم المتحدة، إنه تم نشر 3 آلاف مرتزق سوري في طرابلس ومصراته وباقي المناطق التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

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وأشارت المصادر الأممية، إلى أن فريق خبراء لجنة عقوبات مجلس الأمن المعنية في ليبيا يبدأ التحقيق في الاتهامات الموجهة لتركيا بنقل مرتزقة أجانب من سوريا إلى ليبيا.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إلى أن "إجمالي المرتزقة السوريين في ليبيا بلغ نحو 4700 مرتزق".