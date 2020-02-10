كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: "كارينباور" لن تخلف "ميركل" كمستشارة ألمانية في انتخابات 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير، أن زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، أنيجريت كرامب-كارينباور لن تترشح لمنصب المستشار في انتخابات 2021.

ووفقًا لمصدر وكالة "رويترز"، فإنه في الوقت نفسه، لاحظت الوكالة أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل تريدها أن تبقى وزيرة الدفاع الألمانية.

تأتي الأخبار بعد أزمة سياسية في تورينجيا، حيث فاز رئيس وزراء الولاية توماس كيمريش في الانتخابات المحلية وحصل على أصوات من حزب اليمين البديل من أجل ألمانيا.

وتواجه أنجيلا ميركل وحزب المحافظين الذي تقوده مشاكل عديدة أدت إلى إضعافه وحصول انقسامات في صفوفه، بعد اصطفاف غير مسبوق لعدد من نوابه الإقليميين مع اليمين القومي، حسب وكالة "فرانس برس".

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وكتبت صحيفة "دي فلت" يوم الجمعة، على صفحتها الأولى "خطأ ميركل الفادح" آخذة عليها عدم فرضها نهجا صارما بما فيه الكفاية داخل حزبها "الاتحاد المسيحي-الديموقراطي" حول العلاقات مع اليمين القومي.

وحذر نوربرت فالتر-بوريانز رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريك ميركل من أنه "يتعين على الاتحاد المسيحي الديموقراطي تصحيح الأضرار الكبيرة في أسرع وقت".

لأن ما كان اعتبر في البداية انتخابات محلية في مقاطعة ثورينغيا المنطقة الصغيرة في وسط ألمانيا، تحول هذا الأسبوع إلى زلزال سياسي وطني، وكشف أكثر من أي وقت مضى صعوبات المحافظين في التموضع حيال تصاعد حزب "البديل لألمانيا".

وبعد عقود من هيمنة اليمين، تراجع عدد ناخبي الحزب الديموقراطي المسيحي منذ سبع سنوات لصالح حزب البديل لألمانيا وخطابه المعادي للمهاجرين والنخب وتأثيره في الرأي العام خصوصا منذ وصول أكثر من مليون طالب لجوء إلى البلاد في 2015 و2016.