كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوتين" يشيد بالدبلوماسيين الروس لمساهمتهم في حل الأزمة السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمساهمة الدبلوماسيين الروس في حل الأزمة السورية، وذلك في تهنئته خاصة بمناسبة يوم العامل الدبلوماسي.

وحسب وكالة "سبوتنيك"، قال "بوتين"، في رسالة التهنئة، إن الدبلوماسيين الروس دافعوا دائمًا بحزم وثبات عن مصالح البلاد.

وأضاف "بوتين"، في رسالة التهنئة التي نقلها الكرملين: "بفضل العمل الفعال لوزارة الخارجية الروسية، استقر الوضع في سوريا إلى حد ما وبدأت العملية الدستورية داخل سوريا".

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وأردف "بوتين": "لقد حققنا أيضًا نتائج ملموسة في تطوير التكامل الأوروبي-الآسيوي والاتصالات الخارجية للاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي، وكذلك التحالف داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

كما أشاد الرئيس الروسي بوزارة الخارجية الروسية لتقوية التعاون مع الصين والهند وأوراسيا وأمريكا اللاتينية، والارتقاء بالحوار مع أفريقيا إلى مستوى جديد.

نفذت القوات الروسية العديد من الضربات العسكرية ضد الجهاديين، بما في ذلك جماعة داعش الإرهابية.