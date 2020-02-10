كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: إصابة 27 أجنبيا في البلاد بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إصابة 27 أجنبيا في البلاد بفيروس كور الجديد، وتوفي اثنان، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم الوزارة جينج شوانغ في مؤتمر صحفي يومي في بكين، إنه توفي أمريكي في السادس من فبراير وتوفي ياباني في الثامن من فبراير.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بالصين، أن مدينة ووهان التي تقع وسط تفشي فيروس كورونا والذي أودي بحياة أكثر من 700 شخص في جميع أنحاء البلاد فتحت مستشفى مؤقتًا آخر يوم السبت، لتوفير 1500 سرير إضافي.

وصل أول فريق طبي إلى مستشفى ليشينشان في ووهان وسيتم قبول المرضى اليوم السبت، حسبما أفادت قناة CCTV الحكومية. واوضحت إن المستشفى به 32 جناحًا وغرفة عمليات جراحية.

تقوم ووهان، عاصمة مقاطعة هوبى بوسط الصين، بتحويل المباني إلى مستشفيات للتعامل مع العدد الكبير من المرضى الذين أصيبوا بالفيروس التاجي.

بدأ أول مستشفى مؤقت في المدينة، الذي بُني من الصفر في ثمانية أيام فقط - في استقبال المرضى يوم الاثنين.

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وقالت لجنة صحة هوبى اليوم السبت إن 699 شخصًا في المقاطعة لقوا حتفهم بسبب المرض وإنها تتعامل مع 24953 حالة إصابة بالفيروس.

وقد أبلغت وزارة الصحة العامة في تايلاند عن سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، بما في ذلك ثلاثة تايلانديين وأربع صينيين، ورفعت الحالات الجديدة عدد الحالات المبلغ عنها في البلاد إلى 32 حالة.

قفزت حصيلة القتلى في البر الرئيسي للصين من 86 إلى 722، ومن المتوقع ان تتجاوز 774 حالة وفاة سجلت عالميا خلال وباء 2002-2003 بسبب متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (السارس)، وهو فيروس كورونا آخر انتقل من الحيوانات إلى البشر في الصين.

حتى الآن، تم الإبلاغ عن وفاة شخصين فقط خارج الصين القارية - في هونغ كونغ والفلبين - حوالي 332 حالة في 27 دولة ومنطقة.

خلال اندلاع السارس بين نوفمبر 2002 ويوليو 2003، توفي 774 شخصًا على مستوى العالم، بينما بلغ عدد الحالات المبلغ عنها 8098 حالة، مما يشير إلى معدل انتقال أقل بكثير من أحدث فيروس كورونا، ولكن معدل وفيات أعلى.