كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء: تغير المناخ هو المسؤول عن هجمات الجراد في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح خبراء في المركز الإعلامي السنوي لمركز العلوم والبيئة في راجستان، بأن هجوم الجراد المستمر في راجستان، وغوجارات والذي دمر المحاصيل على مساحة 1.7 هكتار من الأراضي الزراعية هو نتيجة غير مباشرة لتغير المناخ.

واجتمع أنصار البيئة والصحفيون من جميع أنحاء الهند لحضور حوار أنيل أغاروال 2020، الذي عقد في الفترة من 9 إلى 11 فبراير، في نيملي في ولاية راجستان لمناقشة العديد من القضايا الرئيسية المتعلقة بالبيئة. نقلًا عن الموقع الهندي "ذا برينت".

وأخبرت صونيتا نارين، المدير العام لـ "مركز علوم البيئة" وسائل الإعلام أن معظم الناس لا يدركون كيف تسبب التغير المناخي في الفوضى بين المزارعين الهنود حتى وهم يعلمون بحرائق الغابات الأسترالية.

وكان قد أخبر وزير الزراعة بالاتحاد "ناريندرا سينغ تومار" راجيا سبها الأسبوع الماضي أن 88 في المائة من إجمالي 1.68548 هكتار من الأراضي الزراعية المتضررة في راجستان وغوجارات شهدت خسارة محتملة في المحاصيل بأكثر من 33 في المائة.

كما تم رصد مجموعات من الجراد البالغ في البنجاب وهاريانا، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي ضرر بالمحاصيل من هذه الولايات.

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وقال أنيل شارما، خبير الجراد الصحراوي الذي تقاعد مؤخرًا من مكتب دائرة الجراد في ولاية راجاستان، إن المرء يحتاج إلى معرفة أنماط الأعاصير في الشرق الأوسط في عام 2018 لفهم ما أثار هجمات الجراد في الهند.

وفي أكتوبر من ذلك العام، تعرضت شبه الجزيرة العربية لإعصار لوبان، مما خلق ظروفًا أكثر ملائمة للجراد للتكاثر.

ومن المعروف أن أسراب الجراد تتراجع بحلول شهر نوفمبر من كل عام، ولكن التراجع المتأخر لهطول الأمطار الموسمية في الهند قد خلق ظروفًا مواتية للتكاثر للجراد في صحراء ثار.

وعادة ما يقوم المزارعون برش كميات كبيرة من المبيدات لحماية المحاصيل، ولكن هذا لم يضر بالمحاصيل فحسب، بل فشل أيضًا في إبعاد الجراد.