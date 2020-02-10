الصحة العالمية تحذر من إصابة أشخاص لم يزوروا الصين بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذر المدير العام لمنظمة "الصحة العالمية"، تيدروس غيبريسوس، يوم أمس الأحد، من أنّ وتيرة تفشّي فيروس كورونا المستجد خارج الصين تتسارع، وذلك بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى هذا البلد.

وتوجه أعضاء من هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة على رأس "بعثة خبراء دولية" إلى الصين للمساعدة في تنسيق مكافحة انتشار المرض الذي أصاب أربعين ألف شخصا حتى الآن، وتسبب بوفاة 908 أشخاص في هذا البلد.

وقال المسؤول في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في "تويتر" إن "هناك حالات مثيرة للقلق لانتشار كورونا في 2019 بواسطة أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا إلى الصين"، مستخدما الاسم العلمي المؤقت للفيروس، وأضاف أنّ "اكتشاف عدد صغير من الحالات قد يشير إلى انتقال العدوى على نطاق أوسع في بلدان أخرى، وعلى الرّغم من أنّ وتيرة انتشار الوباء خارج الصين تبدو بطيئة إلى حدّ ما، إلا أنّها قدد تتسارع. باختصار، ما نراه قد لا يكون سوى رأس الجبل الجليدي".

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وسجّلت المنظمة خارج الصّين القارية حالتا وفاة بالفيروس، إحداهما في هونغ كونغ، والأخرى في الفيليبين، في حين زاد عدد المصابين عن 350 شخصا يتوزّعون على حوالي 30 دولة ومنطقة.

وأشار غيبريسوس إلى أن بعثة الخبراء التي توجهت إلى الصين، يقودها الخبير بروس آيلوارد الذي عمل في حالات طوارئ صحية أخرى في الماضي. وأوضح أن آيلوارد عمل في إطار جهود منظمة الصحة العالمية لمكافحة وباء "إيبولا" في غرب أفريقيا بين العامين 2014 و2016.

وتحدثت المنظمة عن أن هناك استقرارًا جزئيًّا في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، لا سيما في الصين، لكنها أكدت أنه من المبكر جدا القول أن كورونا بلغ الذروة.