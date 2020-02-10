شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يستهدف مواقع وتجمعات للمليشيا في مجزر بمأرب والان مع التفاصيل

الإثنين 10 فبراير 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي ، اليوم الإثنين، شباط 10، 2020، غارات على مواقع وتجمعات للمليشيا في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف استهدفت بأربع غارات مواقع وتجمعات للمليشيا في مديرية مجزر بالمحافظة. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

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