شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو الاحتلال لتجنيب المنطقة مزيدًا من التوترات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الصين معارضتها لأي إجراءات أحادية من شأنها تصعيد التوترات بين فلسطين والمحتل الإسرائيلي، داعيةً في الوقت نفسه المحتل الإسرائيلي لمنع وقوع المزيد من التوترات بالمنطقة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، اليوم، تعليقًا على إعلان سلطات الاحتلال "البدء في رسم الخرائط الميدانية الخاصة بـ(دولة إسرائيل) وفق ما تحدده خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتأكيد الرئاسة الفلسطينية أن خارطة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي الوحيدة التي تعترف بها".

وشدد على موقف بلاده الثابت في حل هذه القضية بالاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة والتوافقات الدولية ذات الصلة، مثل حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام، وأن تمثل هذه القرارات والتوافقات أساس تسوية القضية، ويتعين الالتزام بها.