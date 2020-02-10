شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا السيارة المفخخة في عفرين إلى 6 قتلى والان نبدء بالتفاصيل

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية جراء الانفجار العنيف الذي ضرب مدينة عفرين صباح اليوم الاثنين، حيث ارتفع إلى 6 على الأقل تعداد الأشخاص الذين قضوا جراء انفجار سيارة مفخخة على طريق راجو في المدينة، فيما لا يزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 23 جريح بعضهم في حالات خطرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا السيارة المفخخة في عفرين إلى 6 قتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.