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شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار «زابينه» يلغي رحلات جوية في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن مطار دوسلدورف إلغاء الرحلات إلى برلين وميونخ وفيينا، مشيرًا إلى انضباط الرحلات المتوجهة إلى لشبونة وأمستردام وفويرتيفنتورا.
وفي مطار كولونيا، ألغِيت الرحلات إلى لايبتسيج وميلانو وهامبورج، بينما لم تتأثر الرحلات المتوجهة إلى لندن وبرشلونة ومانشستر.
وأدى الإعصار إلى إلغاء نحو 150 رحلة إقلاع وهبوط في المطارين.
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