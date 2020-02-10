شكرا لقرائتكم خبر

السياحة في تركيا.. تلميع درامي وواقع عدائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة

لعبت الدراما التركية دوراً كبيراً في انعاش قطاع السياحة فيها, ونجحت في جعل تركيا وجهةً سياحية بارزة بعد دخولها البيت العربي، حيث روجت الدراما للسياحة عن طريق عرض مناطق الجذب وإظهار جوانب إيجابية عن تركيا وشعبها وتلميع صورتها وتقديمها كدولة متحضرة. وحاولت الدراما التركية أيضاً الترويج لتركيا كدولة أوروبية؛ دعما لتحقيق حلم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كل ذلك كان سبباً في تشجيع الكثير من العرب بشكل عام والخليجيين بشكل خاص على تجربة السياحة في تركيا ورؤية ما زعمت وجوده الدراما التركية. لكن مواقع التواصل الاجتماعي كشفت حقيقة السياحة التركية، من خلال العديد من المقاطع المصورة من قبل سياح عرب وخليجيين، التي فضحت الاعتداءات وعمليات السرقة والنصب التي تمارس ضد السائحين والعنصرية التي تطال العرب بالإهانات والسب والشتم. وأدى ذلك إلى تراجع أعداد السائحين حسب إحصائيات صادرة عن وزارة السياحة التركية بنسبة 16.96% خلال السبع أشهر الأولى من عام 2019 مقارنة بنفس الأشهر من عام 2018 وتراجع الإقبال على السياحة في تركيا من قبل السائح السعودي بنسبة 28%, حيث أحتل السائح السعودي المرتبة الحادية عشر بعد أن كان في المرتبة الرابعة من بين القادمين إلى تركيا, فلم تعد تركيا وجهة آمنة لقضاء الإجازات. ونظراً لما يجده السياح من سوء معاملة أصدرت السفارة السعودية لدى أنقرة 6 تحذيرات لرعاياها في تركيا خلال عام واحد فقط بعد تكرر حوادث الاعتداء والخطف على المواطنين السعوديين في مختلف مناطق تركيا، كما حذرت السفارة السعودية مواطنيها من عصابات تركية عُرف بأنهم يستهدفون السائح السعودي وسرقة ممتلكاته. ولم تكن السفارة السعودية هي الجهة الوحيدة التي حذرت من خطر الذهاب إلى تركيا فقد وضعت وازرة الخارجية الأمريكية تركيا في المستوى الثالث من الخطر وهو المستوى ما قبل الأخير في تصنيف الخطر لتنصح مواطنيها بإعادة النظر فيما يتعلق بالسياحة في تركيا, وأقدمت أستراليا أيضاً على تصنيف تركيا كوجهة غير آمنة ورفع مستوى الخطر بها, كما حذرت المملكة المتحدة ونيوزيلندا رعاياهم من التعرض للحوادث الإرهابية في أنقرة وإسطنبول. وكان للتحذيرات المتتالية من الدول دوره في دفع السياح لأخذ الحيطة والحذر والتفكير قبل الإقدام على السفر إلى تركيا أو الاندفاع خلف ما يعرض على الشاشات.